Председатель партии власти Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что Тбилиси в вопросе евроинтеграции «в десять раз» опережает Украину и Молдову, поэтому будет в ЕС раньше них.

Такие слова Кобахидзе цитирует грузинский «Первый канал», сообщает «Европейская правда».

По мнению главы «Грузинской мечты», Грузия постоянно «получала начало конкретных процессов со стороны ЕС позже, чем Украина и Молдова».

«Например, в нашем случае переговоры о подписании соглашения об ассоциации начались позже, переговоры о визовой либерализации начались позже, но во всех трех случаях мы опередили Украину и Молдову», – считает он.

По мнению Кобахидзе, причина заключается в том, что Грузия «намного опережает» Киев и Кишинев, «особенно после тех сложных процессов, которые происходили в Украине и которые с экономической точки зрения также распространились в значительной степени на Молдову».

«Мы далеко впереди во всех аспектах: демократия, права человека, экономика. Мы далеко впереди по всем направлениям, в десять раз впереди Украины и Молдовы. Правда, мы получили статус кандидата позже, чем они, но мы уверены, что вступим в Евросоюз гораздо раньше них», – подытожил политик.

Напомним, 14 декабря лидеры ЕС поддержали рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский Союз и одновременно одобрили открытие переговоров с Украиной и Молдовой.