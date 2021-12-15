«В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы «омикрон» и «дельта» — ред.) будут сосуществовать, и «омикрон»… начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «дельтой», это может привести к ситуациям, когда люди… будут инфицированны двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения», — отметил Бертон.