Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — «омикроном» и «дельтой», что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.
В ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам «обмениваться генами».
«В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы «омикрон» и «дельта» — ред.) будут сосуществовать, и «омикрон»… начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «дельтой», это может привести к ситуациям, когда люди… будут инфицированны двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения», — отметил Бертон.
При этом он выразил уверенность, что «омикрон» не является менее опасным штаммом.