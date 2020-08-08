В мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся COVID-19

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 19,18 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 284 тыс.

Как передает ТАСС, согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6 тыс. и превысило 716 тыс.

По состоянию на 12:00 (бакинское время) 8 августа, в мире были зарегистрированы 19 187 943 инфицированных и 716 075 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 284 441, число умерших увеличилось на 6 565.