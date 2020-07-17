В мире за сутки коронавирусом заразились 226 тысяч человек

В мире за сутки коронавирус подтвердился у 226 тысяч человек, что увеличивает общее число заражений до 13,3 миллиона, пишет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что за сутки скончались 5,5 тысячи челочек, всего в мире 580 тысяч жертв.

На первом месте по распространению коронавируса находится Северная и Южная Америка (семь миллионов заражений и 294 тысячи смертей), на втором — Европа (почти три миллиона заражений и 205 тысяч смертей), на третьем — Восточно-Средиземноморский регион (1,3 миллиона заражений и 32 тысячи смертей).