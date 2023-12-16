Глава регионального отделения турецкой оппозиционной «Хорошей» партии (İyi parti) в провинции Диярбакыр Веждин Энсариоглу заявил, что 16 декабря партию покинули почти 13 тыс. человек.

«Я и 12750 членов регионального отделения «Хорошей» партии, за которую мы вели борьбу с 2018 года, подаем в отставку», — написал Энсариоглу в соцсети X.

С конца мая, после того, как партия показала посредственные результаты из-за участия в выборах в рамках коалиции, ее сотрясают отставки и скандалы.

После президентских и парламентских выборов коалиция распалась, а лидер «Хорошей» партии Мерал Акшенер заявила, что не намерена больше вступать в союзы и в муниципальных выборах 31 марта будет участвовать единолично.

Новый лидер оппозиции Озгюр Озель безуспешно пытался ее переубедить. После в адрес Акшенер посыпалась критика.

Согласно официальным данным на ноябрь, «Хорошая» партия насчитывала более 617 тысяч членов и по этому показателю занимала третье место в стране.