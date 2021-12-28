Во всех странах мира сделали свыше 9 млрд прививок от коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 27 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на официальные данные властей и статистики.

Указано, что более половины прививок – 4,67 млрд – приходится на три страны – Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд.)

Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств уже активно идет процесс ревакцинации граждан, – говорится в сообщении.

При этом темпы вакцинации в мире ускорились: предыдущий миллиард прививок был введен за 30 дней, а для достижения последнего миллиарда – потребовалось 24 дня.

Всего в мире в гражданском обороте сейчас находятся как минимум 15 вакцин от коронавируса.