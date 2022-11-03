В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в нашей стране Андреем Равковым. Во встрече также приняли участие представители ведущих предприятий фармацевтической отрасли Белоруссии.

Открывая встречу, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул расширение отношений между Азербайджаном и Белоруссией во многих сферах. Было отмечено, что регулярные встречи глав государств, а также взаимные визиты членов правительств играют важную роль в развитии отношений двух стран по различным направлениям.

В своей речи министр также выразил удовлетворение плодотворным азербайджано-белорусским сотрудничеством в сфере здравоохранения: «Так, организуются взаимные визиты врачей, специализирующихся в кардиологии, онкологии, трансплантологии, нейрохирургии и в других областях медицины для участия в мероприятиях по обмену опытом и повышению квалификации. Приятно отметить, что за эти годы между специалистами обеих стран в сфере медицины сложились не только крепкие деловые связи, но и дружественные отношения».

Подчеркнув успешное сотрудничество между нашими странами в области фармацевтики, министр отметил, что во всем мире фармацевтическая отрасль занимает ведущие позиции по уровню инновационного развития: «Кроме того, фарминдустрия – одна из базовых отраслей экономики будущего, поскольку качественная медицина и здоровье нации — важная составляющая успешного социально-экономического развития любой страны».

В завершение Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.

В свою очередь, Андрей Равков отметил, что Белоруссия уделяет особое внимание отношениям с Азербайджаном: «В новейшей истории сотрудничество Беларуси и Азербайджана динамично развивается уже почти 30 лет. За прошедшие годы азербайджано-белорусские отношения проделали огромный путь, выйдя на уровень стратегического партнерства».

Подчеркнув, что фармацевтическая промышленность в Беларуси развивается системно и динамично, посол отметил, что на проводимой в Баку Международной выставке медицинских инноваций Medinex его страна представлена большой национальной экспозицией, включающей ведущие предприятия фармацевтической отрасли страны.

В свою очередь, представители ведущих фармацевтических предприятий Беларуси отметили целесообразность не только экспортировать в Азербайджан готовые лекарственные формы, но и оказывать содействие развитию в Азербайджане данной сферы и подготовке специалистов.

В ходе встречи, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в сфере фарминдустрии.