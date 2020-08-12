В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей

После голосования, по итогам которого, как сообщил ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, по всей стране начались массовые протестные акции.

Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, в отношении протестующих правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.