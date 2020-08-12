В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей

В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Около 6.50 по местному времени  одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsAppTelegram и другие. Они были отключены с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента.
После голосования, по итогам которого, как сообщил ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, по всей стране начались массовые протестные акции.
Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, в отношении протестующих правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
Как сообщало МВД республики, в понедельник вечером в ходе беспорядков один человек погиб, когда пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
| 2020-08-12T08:58:01+04:00 12 августа 2020, 10:43|12345 (Пока оценок нет)
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