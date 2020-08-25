В Минске учителя пикетируют Министерство образования

Около 200 учителей и солидарных с ними граждан Беларуси собрались во вторник у здания министерства образования в Минске. Акция протеста стала ответом на сделанное накануне президентом Александром Лукашенко заявление о необходимости увольнять учителей, поддерживающих оппозицию.

Как сообщает ТАСС, у здания министерства собрались учителя, а также те, кто их поддерживает, в том числе артисты Национального академического театра имени Янки Купалы. Некоторые из них держат красно-белые флаги, а также плакаты с лозунгом «Ложь и угрозы — это Государственная идеология?».

Обстановка возле министерства спокойная. Один из милиционеров обратился к участникам акции с просьбой разойтись, пояснив, что митинг несанкционированный. Однако люди продолжают оставаться возле здания ведомства, заявив о своем праве на свободу собраний. Присутствующие более 10 минут хлопали в поддержку учителей, они также требуют выхода к ним министра образования Игоря Карпенко.

К месту проведения акции уже прибыли подразделения ОМОНа, при этом количество протестующих увеличивается. К зданию Минобразования подъехали 20 грузовиков с личным составом и спецтехника. Силовики пока не покидают машины. Одновременно из микрорайона Уручье на востоке Минска в центр города по проспекту Независимости движется колонна из автозаков и автобусов с бойцами ОМОНа.

Участники акции учителей, повернувшись к машинам с бойцами ОМОНа, скандируют: «Хватит нас пугать!» и «Не боимся». Кроме того, люди требуют отставки министра образования, скандируя соответствующие лозунги.