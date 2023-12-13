Французская полиция задержала учащуюся в городе Ренн, которая хотела совершить убийство в колледже, подобно тому, как в октябре Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас.

Об этом сообщается со ссылкой на прокурора Ренна Филиппа Астрюка.

«Подросток возрастом 11 или 12 лет поступила в учреждение в сентябре 2023 года. «Сегодня я хочу быть собой», якобы сказала она, размахивая ножом, чтобы сделать, «как в Аррасе», — сказал СМИ очевидец происшествия.

Согласно предварительной информации, ученица пришла на урок, взяв с собой большой нож, с явным намерением убить учителя английского языка. «Во время урока в классе она набросилась с ножом на жертву, которая убежала. По всей видимости, она последовала за ней, но персонал учреждения отобрал у нее оружие. Никто не пострадал», — добавил источник.

Отмечается, что начато уголовное расследование.

Напомним, что 13 октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще три человека получили ранения. «РИА Новости»