В минобразования опровергли слухи о приостановке занятий

Министерство образования прокомментировало вопрос о приостановке с 3 по 9 марта работы детсадов, школ и университетов в Азербайджане в связи с вирусом.

Как сообщил АПА заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарет Валехов, распространяемая информация не соответствует действительности, такого решения нет:

«Не следует сравнивать с прошлогодними решениями. Обучение было впервые приостановлено с 3 по 9 марта 2020 года из-за пандемии. Сейчас 2021 год, занятия продолжаются в привычном порядке».

Отметим, эксперт в сфере образования Кямран Асадов на своей странице в Facebook написал , что с 3 по 9 марта в связи с вирусом в Азербайджане прекратят работу детские сады, школы и университеты.