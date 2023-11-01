Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров «Об изменении рабочих дней и дней отдыха», последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями будут 6, 7 ноября, а первым рабочим днем после праздника – 13 ноября.

Как сообщили # в Министерстве науки и образования, последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями будут 6, 7 ноября, а рабочими днями после праздника – 10-11 ноября.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров «Об изменении рабочих дней и дней отдыха» в целях обеспечения последовательности рабочих дней и дней отдыха, рабочий день 10 ноября (пятница) и день отдыха 4 ноября (суббота) 2023 года в календаре поменяли местами.

Отметим, что 8 ноября – День Победы, а 9 ноября – День флага. 11 ноября – суббота, 12 ноября – воскресенье. Таким образом, 5 дней подряд (8, 9, 10, 11, 12 ноября) будут нерабочими.