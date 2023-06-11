В Минобороны Украины сообщили о деоккупации Благодатного и Макаровки в Донецкой области, а также успехах Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении.

В своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, говоря о направлениях, на которых проводится наступление, отметила, что на Бахмутщине украинские войска продолжают штурмовые действия.

«Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м», — сообщила она.

Кроме того, заявила Маляр, на юге «есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров».

«Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка», — сообщила представительница министерства.

Относительно направлений, где украинские войска находятся в обороне, Маляр подчеркнула, что ни одной позиции там не потеряно.