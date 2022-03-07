7 марта в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Как сообщили в министерстве, в совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники Главных управлений, управлений и служб министерства.

Командиры воинских частей, соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также другие ответственные офицеры подключились к совещанию посредством видеосвязи.

На совещании министр обороны дал конкретные поручения по планомерному ведению воспитательной работы, дальнейшему усилению идеологической и морально-психологического работы в войсках для их постоянной готовности к выполнению боевых задач.