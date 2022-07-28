В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандирование турецкими футбольными фанатами в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом написал в Facebook представитель ведомства Олег Николенко.

«В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики «Фенербахче» скандировали имя президента России Владимира Путина, а болельщики киевского «Динамо» — ВСУ», — отметил спикер.

«ВСУ победили Владимира Путина на турецком поле со счетом 2:1. Надавали тумаков в Турции, предоставляют и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей», — подчеркнул Николенко.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 июля в Стамбуле был сыгран ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, в котором футболисты «Динамо» (Киев) обыграли своих турецких соперников со счетом 2: 1.

После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу отказался появляться на итоговой прессконференции, так как турецкие болельщики скандировали лозунги в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.

Председатель Меджлиса крымских татар (КТММ) и Всемирного конгресса крымских татар (DQTK) Рефат Чубаров, заявил по этому поводу в социальных сетях: «Я чувствую тяжкое бремя стыда из-за бесстыдства, совершенного гражданами страны, близкой мне по языку, культуре и вере». Отметив, что скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина приведет к политическим спекуляциям, направленным на ослабление репутации Турции, Чубаров сказал: «Я знаю о симпатии турок к украинцам, которые значительно возросли после 24 февраля 2022 года. Надеюсь, что руководство футбольного клуба «Фенербахче» и болельщики принесут извинения за то, что причинили боль украинцам, которые сопротивляются российской агрессии с февраля 2014 года».

В свою очередь, председатель Высшего совета «Фенербахче» Угур Дюндар опубликовал заявление в своем аккаунте в социальной сети. Дундар сказал: «Кричалки «Владимир Путин» — это, конечно, некрасиво и неприемлемо. Однако попытка свалить ответственность за сиюминутную реакцию отдельных болельщиков на армию фанатов «Фенербахче» так же уродлива, как и эта кричалка».

Отметим, что болельщиков «Фенербахче» на это спровоцировал игрок киевлян Виталий Буяльский, своим поведением после забитого им гола на 57-й минуте матча, за что был наказан желтой карточкой.