Завершились два матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Фенербахче» на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле принимал итальянскую «Рому». В качестве главного арбитра выступил Хесус Хиль Мансано. Матч закончился со счётом 1:1.

В конце первого тайма счёт открыл полузащитник «волков» Бриан Кристанте. На 48-й минуте защитник «Фенербахче» Арчи Браун восстановил равновесие.

Во 2-м туре общего этапа «Фенербахче» встретится с «Астон Виллой» (14 октября), а «Рома» проведёт матч с мадридским «Реалом» (14 октября).

Во втором матче встречались нидерландский ПСВ и украинский «Шахтёр». Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Халил Мелер из Турции. Итоговый счёт игры — 1:1.

На 45-й минуте венесуэльский полузащитник «Шахтёра» Глейкер Мендоса открыл счёт в матче. На 48-й минуте ранее выступавший за «Барселону» и «Милан» защитник ПСВ Серджиньо Дест восстановил равенство в счёте.

Во 2-м туре общего этапа ЛЧ ПСВ сыграет на выезде с немецким «РБ Лейпциг». Встреча запланирована на вторник, 13 октября. Днём позже «Шахтёр» встретится с греческим клубом АЕК. (championat.com)