В МИД Словакии назвали причину высылки российских дипломатов

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил в субботу, 24 апреля, что высылаемые из страны три сотрудника дипмиссии России были под подозрением спецслужб республики.

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это непрерывно, что бы ни происходило. В последние время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии Российской Федерации в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение», — сказал он в интервью чешскому изданию Respekt.

Корчок также уточнил, что принятое решение связано с тем, что происходит в Чехии. Однако, по его словам, Словакия действовала по информации собственных спецслужб.

«Это суверенное словацкое решение. Но понятно, что в связи с просьбой Чехии проявить солидарность мы решили сделать это таким способом», — подчеркнул он.

22 апреля Словакия объявила о высылке трех сотрудников посольства России. Премьер-министр республики Эдуард Хегер сообщил, что решение было принято в знак солидарности с Чешской Республикой.

В тот же день в посольстве РФ в Словакии назвали данное решение противоречащим исторически позитивным отношениям между странами.

Отношения между Россией и Чехией стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил о подозрении спецслужб России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

Москва в качестве ответной меры объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Обвинения в России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доказательством лжи.

Как объяснили в российском МИДе, к 31 мая в посольствах Чехии и РФ останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте. Аналогичные данные приводит и министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек (iz.ru)