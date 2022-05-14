В МИД РФ заявили, что если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединения и будет показывать, что он руководствуется чисто геополитикой.

Об этом сказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, сообщает государственное российское агентство РИА Новости.

«Если Евросоюз примет реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и властвует нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан» , а чисто геополитикой», — сказал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что теперь против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС.

«Мы в начале не очень беспокоились по поводу ЕС. Но ситуация изменилась после заявления Борреля (главного дипломата ЕС – ред.) о том, что судьба этой войны должна решиться на поле боя, и из-за того факта, что Евросоюз является лидером по поставке оружия Украине. Поэтому, думаю, наша позиция по отношению к ЕС теперь похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО, потому что мы не видим разницы» – заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский (eurointegration.com.ua/rus).