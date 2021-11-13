Беженцы, находящиеся на границе Республики Беларусь и Польши, могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснения со стороны стран Евросоюза. Об этом 13 ноября заявил ведущим российским информагентствам Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства. Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, и эти жалобы рассматривались. […] Главное — место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре»,— сказал он журналистам.

За последние дни ситуация на польско-белорусской границе серьезно обострилась. В миграционном кризисе европейские страны винят Республику Беларусь, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. 12 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

В тот же день зампредседателя комиссии беларусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич сказал «Известиям», что Польша должна принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех тех, кто остался рядом с ней. По его словам, это долг Польши, потому что страна активно участвовала в операции НАТО в Багдаде. Гайдукевич подчеркнул, что беженцы не хотят ни в Республику Беларусь, ни в Россию. Они намерены попасть в Германию, куда их позвали.

Тогда же стало известно, что группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско — беларусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

11 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием». Пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил отсутствие планов пустить мигрантов в Евросоюз.

В тот же день США и государства ЕС сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционнй кризис на польско-белорусской границе. Они также призвали к международной реакции на действия Белоруссии, глава которой, по их мнению, стал угрозой региональной стабильности (iz.ru).