Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты «предпримут меры», если Китай поддержит действия РФ на Украине, заявил, что КНР придерживается независимой позиции по вопросу украинского кризиса, передает РИА «Новости».

«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», — сказал дипломат.

Представитель МИД добавил, что некоторые люди в США распространяют недостоверную информацию и оказывают давление на Китай, что не способствует разрешению кризиса.