В МИД Китая прокомментировали решение Великобритании по Huawei

Китай намерен предпринять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение Великобритании о запрете технологий Huawei в сетях 5G.
Правительство Великобритании во вторник озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G-оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.
Великобритания без каких-либо доказательств, под предлогом несуществующих рисков взаимодействует с США в дискриминации и оказании давления на китайские компании, все это идет вразрез с принципами рыночной экономики и свободной торговли», — заявила дипломат.
По ее словам, эта ситуация касается не только одной компании или какой-то отдельной отрасли, она демонстрирует стремление Лондона политизировать коммерческие и технологические вопросы.
«Мы напоминаем китайским компаниям о необходимости учитывать возрастающие политические риски и риски в области безопасности… КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заявила Хуа Чуньин. (РИА Новости)