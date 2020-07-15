В МИД Китая прокомментировали решение Великобритании по Huawei

Китай намерен предпринять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение Великобритании о запрете технологий Huawei в сетях 5G.

Правительство Великобритании во вторник озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G-оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.