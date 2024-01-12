Глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нацистский марш, который прошел в начале января в Ереване.

«Мы видели эти кадры и с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшееся в январе в центре Еревана шествие группы фашиствующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали участникам сходки, которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию, скидывая руки в нацистском приветствии. Сожаление вызывает отсутствие должной реакции властей Армении, правозащитных структур. Мы убеждены, что необходимо пресекать любые проявления нацизма», — сказала она.

Отметим, что 2 января в Ереване неонацисты провели марш в честь дня рождения армянского нациста Гарегина Нжде, который в свое время был осужден за сотрудничество с фашистским Рейхом. Они прошли маршем, зиговали, кричали «зиг хайль».

В Армении большое количество памятников, монументов и улиц, названных в честь фашистского преступника Гарегина Нжде. В 2016 году в центре Еревана был установлен памятник нацисту Нжде. Помимо крупных центров, таких как Гюмри, Гафан, память о Нжде «увековечена» еще как минимум в семнадцати населенных пунктах. В Гюмри, втором по величине городе Армении, воздвигнут памятник Нжде и названа его именем улица, где, кстати, по иронии судьбы находится российская военная база. В Гафане также есть улица Нжде и мемориал, воздвигнутый в 2003 году.