В метро Киева, которое используют как укрытие, по состоянию на сегодня находятся до 15 тыс. человек. Об этом сообщил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в Facebook.

«Метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, проводится поставка пищи и по возможности лекарств. Многим людям уже некуда возвращаться. Несколько метров на полу и плед — стали их единственным домом. Это тысячи и тысячи людей. Это не преувеличение… сейчас у нас укрывается до 15 000 киевлян. Инфраструктура рассчитана до 100 000 человек», — отметил он.

Брагинский подчеркнул, что делается все возможное для спасения жизни невинного гражданского населения: «В дневное время возможная инфраструктура работает как транспорт. На время комендантского часа станции функционируют только как укрытие. Призываем людей брать с собой теплые вещи, еду и поддерживать тех, кто рядом, особенно женщин с маленькими детьми и пожилых людей».