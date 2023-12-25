На станции метро «Халглар Достлугу» мужчина в возрасте около 65-70 лет по неосторожности упал на рельсы.

Об этом # сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, с рельсов на станции сняли напряжение, вызвали скорую медицинскую помощь.

«Благодаря оперативно принятым мерам сотрудникам станции и полиции удалось поднять пассажира на платформу, ему была оказана первая помощь. Мужчина был доставлен в отделение неотложной медицинской помощи.

После восстановления высокого напряжения на контактном рельсе поезд покинул станцию. В графике движения состава произошла 5-минутная задержка», — отметил Б.Мамедов.