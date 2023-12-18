Принимаются меры для сокращения интервала между поездами в бакинском метро.

Как сообщает #, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации «Программы трансформации мобильности в Азербайджане».

«В будущем ожидается увеличение пассажиропотока в метро. Государство уделяет большое внимание работе метрополитена. Благодаря этому были закуплены новые вагоны, этот процесс продолжится и в будущем», — отметил он.

Заместитель министра также прокомментировал жалобы на низкое качество проводимых на дорогах работ по разметке. По его словам, жалобы учитываются, принимаются меры по повышению качества дорожной разметки.

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