По предварительной информации, о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения в в Министерство по чрезвычайным ситуациям не поступало.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе МЧС.

Напомним, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что произошло землетрясение магнитудой 5,4. Затем Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана повысил магнитуду до 5,7.

Отметим, что эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.