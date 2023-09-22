Международная группа ученых обнаружила в Марианской впадине ранее неизвестный вирус, способный заражать бактерии. Об этом говорится в научном журнале Microbiology Spectrum.

Новый вирус, идентифицированный как vB_HmeY_H4907, нашли на глубине 8900 метров.

Ученые выяснили, что открытый вирус инфицирует бактерии типа Halomonas, которые часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров. Он проникает и размножается внутри хозяина, но обычно не губят бактериальную клетку. По мере деления клетки вирусный генетический материал также копируется и передается дальше.

В настоящий момент vB_HmeY_H4907 является самым глубоким их всех известных бактериофагов, обитающих в Мировом океане.

Геномный анализ нового вируса предполагает, что он широко распространен.