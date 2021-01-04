В Лондонском университете рассказали о новой опасности «британского» штамма COVID-19

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала в своем Twitter о новой опасности «британского» штамма коронавируса.

Она отметила, что в группу риска для выявленного в Британии штамма войдут дети и подростки в возрасте до 19 лет. По ее словам, вирус спровоцирует симптомы чаще именно у этой группы.

При этом старший преподаватель подчеркнула, что на фоне этой особенности новый штамм может начать быстрее переходить ко взрослым, что понесет за собой рост числа выявленных случаев и летальных исходов.

«Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», — добавила Гурдасани.

Эпидемиолог уточнила, что эти данные вызывают тревогу, поэтому она призвала быстрее принимать необходимые меры.