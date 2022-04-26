Украина «совершенно легитимно» может проводить атаки по объектам в Российской Федерации. Нарушение вражеской логистики и уничтожение вражеских складов – часть войны.

Об этом заявил министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи в эфире Times Radio.

«Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны», — отметил Хиппи.

По его словам, «совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле». (unian.net)