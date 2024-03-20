Российская Федерация в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.
Как сообщает # со ссылкой на RMF24, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах», — заявил Дуда.
В частности, он сослался на доклад немецких экспертов и таким образом аргументировал необходимость для стран Альянса увеличить расходы на оборону.
Президент Польши считает, что именно угроза атаки РФ должна повлиять на то, чтобы НАТО увеличило необходимый порог расходов стран на оборону с 2 до 3 процентов ВВП.
Дуда считает, что до того, как Россия нападет на НАТО, осталось около 2-3 лет и в течение этого времени Альянсу необходимо наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение, повышать возможности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло.