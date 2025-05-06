Высокопоставленный представитель украинской армии сообщил, что атака на парад Победы 9 мая в Москве маловероятна из-за низких шансов на успех, пишет газета The Washington Post. По его словам, ключевые системы российского ПВО переброшены для защиты столицы и при попытке атаки результат, скорее всего, будет нулевым. Он отметил, что удары могут быть нанесены по другим регионам России, но не по Москве. Другой представитель украинского оборонного ведомства назвал сообщения о возможной атаке на парад в Москве «раздутыми» и заявил, что подобная попытка может привести к жесткой ответной реакции России и вызвать недовольство США.

В России усиливаются спекуляции о том, что Украина может ударить по Красной площади и поставит Кремль в неловкое положение перед приехавшими на парад союзниками — делегациями Китая, Индии, Сербии, Словакии и другими.

Тем не менее украинские беспилотники атакуют Москву уже вторую ночь подряд. Обломки одного из дронов попали в жилой дом в 11 километрах от Кремля, а атака остановила работу 13 российских аэропортов, включая четыре московских аэропорта — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. В ночь на 6 апреля, по словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве было сбито 19 дронов. Прокремлевский политолог Сергей Марков написал, что атаки беспилотников направлены на дестабилизацию ситуации в России перед 9 мая и запугивание населения.

На торжество в Москву должен прибыть лидер Китая Си Цзиньпин, поэтому Кремль старается избежать любых инцидентов и не допустить сбоев в работе аэропортов во время его визита. Для этого в Москве с 7 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета, сообщили власти столицы. Марков объяснил эти меры попыткой нарушить навигацию украинских дронов. По его словам, мобильный интернет «в целях безопасности» может быть отключен не только в столице, но и во всем столичном регионе.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил трехдневное прекращение огня на время празднования Дня Победы. Однако президент Украины Владимир Зеленский назвал эту инициативу «театральной постановкой» и подчеркнул, что если Россия действительно заинтересована в перемирии, она должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. (moscowtimes.ru)