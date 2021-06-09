В Лондоне с 4 по 7 июня прошли первые слушания в «Уйгурском суде», созданном для изучения систематического давления и политики ассимиляции, проводимой властями Китая в Восточном Туркестане.

Эксперты заслушали показания 38 свидетелей и родственников жертв насилия в концлагерях Восточного Туркестана и других активистов, которые принимали участие в этом вопросе.

Эти слушания имеют большое значение, поскольку в них регистрируются все подробности нарушений прав человека, отчеты и заявления свидетелей.

В беседе с Крымским информационным агентством глава Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса обратил внимание на важность решения «Уйгурского суда» по нарушениям прав человека в Восточном Туркестане.

«Мы ожидаем, что до конца года суд вынесет свое решение. Суд на основе свидетельств и в рамках норм международного права определит, имел ли место геноцид. Мы надеемся, что суд признает факт геноцида, что станет важным событием с точки зрения наличия юридических доказательств для введения санкций против Китая. Премьер-министр Великобритании также заявил, что для введения санкций против Китая необходимо решение суда о наличии факта геноцида. «Уйгурский суд» станет шагом к этой цели», — заявил Иса.

Судебные слушания по данному делу будут продолжены в сентябре и декабре 2021 года.