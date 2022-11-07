Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Apasport.az, 16 команд, преодолевших барьер группового раунда в самом престижном клубном турнире континента, составили 8 пар.

Первые матчи 1/8 финала будут проведены 14-15 и 21-22 февраля, а ответные встречи – 7-8 и 14-15 марта следующего года.

Лига чемпионов

1/8 финала

«Лейпциг» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Брюгге» (Бельгия) – «Бенфика» (Португалия)

«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Испания)

«Милан» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Айнтрахт» (Германия) – «Наполи» (Италия)

«Боруссия» (Д, Германия) — «Челси» (Англия)

«Интер» (Италия) – «Порту» (Португалия)

ПСЖ (Франция) – «Бавария» (Германия)