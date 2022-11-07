Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает Apasport.az, 16 команд, преодолевших барьер группового раунда в самом престижном клубном турнире континента, составили 8 пар.
Первые матчи 1/8 финала будут проведены 14-15 и 21-22 февраля, а ответные встречи – 7-8 и 14-15 марта следующего года.
Лига чемпионов
1/8 финала
«Лейпциг» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Брюгге» (Бельгия) – «Бенфика» (Португалия)
«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Испания)
«Милан» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)
«Айнтрахт» (Германия) – «Наполи» (Италия)
«Боруссия» (Д, Германия) — «Челси» (Англия)
«Интер» (Италия) – «Порту» (Португалия)
ПСЖ (Франция) – «Бавария» (Германия)