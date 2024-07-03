В Кубке Америки определились все четвертьфинальные пары.

Как сообщает #, по итогам прошедших 3 июля матчей в группе D последними в 1/4 финала турнира прошли Бразилия и Колумбия.

Бразильцы обеспечили себе участие в следующей стадии турнира после ничейного результата с командой Колумбии (1:1) в заключительном туре группового этапа. У сборной Бразилии забитым мячом отметился Рафинья (12-я минута). В составе колумбийцев гол забил Даниэль Муньос (45+2).

По итогам трех туров победителем группы D стала сборная Колумбии, набравшая 7 очков. Следом расположились команды Бразилии (5), Коста-Рики (4) и Парагвая (0).

Кубок Америки

1/4 финала

Аргентина — Эквадор

Венесуэла — Канада

Уругвай — Бразилия

Колумбия — Панама

В полуфиналах турнира встретятся между собой победители первой и второй пар 1/4 финала, а также победители третьей и четвёртой пар.