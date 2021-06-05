Голосование на выборах в местные органы самоуправления началось в субботу в Латвии в 07:00. Гражданам республики предстоит избрать 664 депутата в шести городах государственного значения и 34 краях. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Уже обработанную информацию об активности избирателей на выборах Центральная избирательная комиссия предоставит после 08:00, 12:00, 16:00 и 20:00. Предварительные результаты голосования будут известны в ночь на воскресенье. Окончательные результаты Центризбирком должен объявить не позднее, чем в течение семи дней после выборов — до 12 июня.

Проголосовать на выборах граждане могут на любом избирательном участке своего самоуправления. Для тех избирателей, которые по разным причинам не смогут проголосовать в день выборов, участки работали 31 мая, 3 и 4 июня. За три дня предварительного голосования в выборах приняли участие 12,31% избирателей — 118 752 человека. Всего в списках избирателей на муниципальных выборах зарегистрировано 964 339 человек.

На выборах подано 324 кандидатских списка, а на депутатские мандаты претендуют 5 580 кандидатов. Чтобы пройти в самоуправление, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.