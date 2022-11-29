Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея создания российско-казахстано-узбекистанского газового союза крайне актуальна и соответствует интересам всех трех стран.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта инициатива примет какой-то образ, предстоит сформулировать четкие контуры. Речь в том числе идет о том, что это огромная территория в крайне важном регионе, поэтому маршруты, поставки энергоносителей очень актуальны на этой территории, отметил Песков.

«Там очень разветвленная сеть и, конечно, координация действий — это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых. То, что имеет в виду президент Путин, это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть — это все еще предстоит обсуждать — с неким юридическим лицом и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры для внешних рынков», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в соцсетях заявил, что Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсуждали «тройственный газовый союз». Речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям двух республик. (gazeta.ru)