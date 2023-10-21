Российско-украинская война, начавшаяся в феврале 2022 года, переходит в новую фазу. За почти два года войны ни одна из сторон не добилась решающего превосходства. Хотя Москва и утверждает, что выиграет войну, но, судя по всему, наш северный сосед существенно сдает позиции. США приняли 12-й пакет санкций против России, а российский рубль стремительно обесценивается.

В свою очередь официальный Киев заявляет, что от оккупации освобождены села в Бахмутском направлении Донецкой области. Хотя западные аналитики считают, что военный конфликт в Украине продлится еще несколько лет.

В интервью AYNA наш соотечественник, журналист Анар Натигоглу, проживающий в Украине, рассказал о ходе российско-украинской войны, социально-экономической ситуации и других темах.

— Хотя российская сторона заявляет о военном превосходстве в Украине, официальный Киев утверждает обратное. У кого преимущество?

— Буквально через несколько месяцев будет два года, как началась российско-украинская война. Утверждать однозначно, что победителем является Украина или Россия – не совсем правильно. В настоящее время идут активные боевые действия, и стороны пытаются завоевать преимущество на разных фронтах. Одно ясно, что позиции России серьёзно ослабли по сравнению с ранним этапом войны. Это видно в основном по объемам поставок. Российские военнослужащие изгнаны из многих регионов Украины. До недавнего времени эти территории находились под оккупацией. Это пригороды столицы Киева, Херсон, Харьков, Запорожье и другие области, города и районы.

Согласно официальной информации, Россия потеряла в этой войне более 280 тыс военных. Потоплено около 30 кораблей, выведено из строя более 90 военных самолетов и т. д. Это вполне серьезные цифры. Россия уже стала страной-агрессором, которая пытается удержать оккупированные территории. Конечно, потери есть и с украинской стороны. Однако ход событий дает основание с уверенностью сказать, что победителем в этой войне будет Украина. В нынешней ситуации украинская армия превосходит российскую.

— Есть также мнение, что Запад будет поддерживать Украину до определенного момента. Официальная Москва заявляет, что через какое-то время Запад прекратит оказывать помощь Украине. Насколько достоверны эти высказывания?

— Следует отметить, что сегодня в НАТО есть пророссийски настроенные круги, которые заинтересованы в продолжении отношений с Россией. Взять, к примеру, Венгрию. Но в целом позиция Запада однозначна. Особенно Америки, Великобритании и других союзников. Помощь Украине продолжается. Версии о том, что Запад уйдет из Украины, неубедительны. Подобные тезисы, выдвигаемые российскими политическими кругами, безосновательны. Их главная цель — внести замешательство в украинское общество и сломить волю населения к борьбе. Вне всякого сомнения, они не смогут этого добиться. Я верю, что поддержка Запада продолжится вплоть до победы Украины.

Украина добилась серьезных успехов в войне, и в такой ситуации Западу невыгодно отступать. Потому что это ослабит репутацию западных кругов и приведет к усилению антизападной коалиции. В данной ситуации, когда система международных отношений и так напряженная, США, Великобритания и их союзники ни при каких обстоятельствах на это не пойдут.

— Украина уже почти два года сопротивляется вторжению России. Ожесточенные бои, потери… Война несет с собой бедствия. Какова социально-экономическая ситуация в Украине?

— Война – дело тяжелое, она несет с собой трагедии. Конечно, потери Украины огромны. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и эмигрировать в другие страны. Социально-экономическая ситуация ухудшается, рушится бизнес-среда. В результате агрессии России разрушено большое количество промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Цены на энергоносители, продовольственные и непродовольственные товары выросли почти вдвое по сравнению с довоенным периодом. Конечно, это нежелательные показатели.

Однако украинцы не сдаются. Они верят в будущее и готовы на все лишения ради своего будущего. Они открыто заявляют, что в стране, которая воюет и борется против оккупации, должны быть жертвы. Украинцы надеются, что это испытание закончится, и они будут жить в более сильной Украине. Именно надежда побуждает их стойко преодолевать трудности. Самопожертвование и готовность украинского народа биться до конца — одни из главных факторов, определяющих будущее поражение России.

— В Украине проживают десятки тысяч наших соотечественников. Правда, до войны их было больше. Какие отношения между нашими соотечественниками сейчас? Вы говорили, что в начале войны были регулярные контакты.

— Отношения между азербайджанцами, проживающими в Украине, продолжаются. До войны в Украине проживало около 300-500 тысяч азербайджанцев. Правда с начала войны эта цифра сократилась в два, а может быть, и больше раз. Конечно, мы встречаемся в городах, где проживаем, ходим друг к другу на свадьбы, на похороны. С началом войны отношения между нашими соотечественниками стали еще более тесными. Как и украинцы, мы верим, что эта война закончится победой над империей зла.

Автор: Азер Нифтиев