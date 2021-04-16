В Кремле рекомендовали американскому послу уехать в Вашингтон

Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время беседы с американским послом в Москве Джоном Салливаном рекомендовал ему уехать в Вашингтон, чтобы провести там консультации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА «Новости».

По словам министра, в Вашингтоне происходит непонятное или «по крайней мере не до конца понятное».

«Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», — сказал Лавров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков изложил американскому послу в Москве Джону Салливану меры, которые РФ предпримет в ответ на санкции Вашингтона.