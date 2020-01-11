В КНДР оценили перспективы диалога с США о денуклеаризации полуострова

В Корейской Народно-Демократической Республике рассказали о перспективах переговоров с США о денуклеаризации полуострова. Первый замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван считает, что хорошие отношения лидеров стран не означают возврат к обсуждению этой темы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореив субботу, 11 января.

«Даже если президент Трамп и лидер Ким Чен Ын хорошо общаются, то это всего лишь личные эмоции, и ясно, что КНДР больше не будет как раньше обманываться этим и терять время. Больше не будет переговоров о снятии части санкций ООН в обмен на все главные ядерные объекты КНДР», — заявил Гван.

Он отметил, что КНДР знает, что США не пойдут на их требования. Таким образом, уже около полутора лет республика, по его мнению, только тратит время на установление контактов с американской стороной.

7 января американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США по-прежнему надеются на переговоры с КНДР по денуклеаризацииКорейского полуострова.

1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын представил доклад по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. В документе говорится, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия и не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока Вашингтон не принимает никаких ответных мер.

Позже глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские вооруженные силы готовы сдержать КНДР, если Пхеньян решит начать боевые действия.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. Однако договоренности так и не были выполнены (iz.ru)