Китайские стриминговые платформы, в частности, Tencent Video и iQiyi, удалили фильмы и видеоконтент с участием канадского актера Киану Ривза.

Это произошло после того, как артист принял участие в концерте, посвященном Тибету и проведенном основанной Далай-ламой организацией — Тибетским домом США, выступающим за независимость присоединенного к Китаю в 1950 году региона от официального Пекина. Пекин ранее неоднократно заявлял, что Тибет — неотъемлемая часть КНР, в связи с чем Ривзу уже угрожали бойкотом.

Удалены также результаты поиска, связанные с именем артиста на китайском языке.

В частности, теперь на сервисах нельзя посмотреть «Матрица», «Скорость», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Что-то должно случиться», «Дом у озера».

Сервисы Youku и Migu Video сохранили мультфильм «История игрушек 4», где Ривз озвучивает каскадера на мотоцикле Дюка Кабума. (gazeta.ru)