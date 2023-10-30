Власти Канады приняли решение о запрете использования приложений социальной сети WeChat и продукции компании Kaspersky на служебных мобильных устройствах сотрудников государственных ведомств. Об этом сообщило правительство страны.

«Сегодня председатель Совета казначейства Анита Ананд объявила о запрете использования приложений WeChat и Kaspersky на государственных мобильных устройствах, — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства. — Решение ступает в силу 30 октября. Приложения WeChat и Kaspersky будут удалены с государственных мобильных устройств, пользователям также будет запрещено загружать эти приложения в будущем».

Эта мера принята для обеспечения безопасности государственной информации и правительственных сетей Канады.