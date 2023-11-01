Секретариат Совета казначейства Канады выпустил указ с запретом на использование госслужащими продуктов компании «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Lab) на служебных смартфонах. Вместе с продуктами «Лаборатории Касперского» под запрет попал китайский мессенджер WeChat. Об этом сообщает издание PCMag.

PCMag информирует о том, что указ вышел после того, как расследование Ассоциации ИТ-директоров Канады (CIO) показало наличие «неприемлемого уровня риска для конфиденциальности пользователей» в WeChat и продуктах «Лаборатории Касперского». В частности, канадского регулятора не устроили методы сбора данных в приложениях, а также запрашиваемый ими уровень доступа к функциям смартфона.

«Мы используем риск-ориентированный подход к кибербезопасности, поэтому закрываем доступ к этим приложениям на государственных мобильных устройствах. Правительство Канады постоянно работает над защитой наших информационных систем и сетей, чтобы гарантировать конфиденциальность и защиту правительственным данным. Мы продолжим регулярно отслеживать потенциальные киберугрозы и при необходимости принимать немедленные меры», – заявила президент Казначейского совета Анита Ананд.

PCMag пишет, что у правительства Канады нет никаких доказательств для подтверждения озвученных опасений. Решение Казначейского совета носит исключительно превентивной мерой.