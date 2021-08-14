Десять человек погибли, еще один пропал без вести после того, как в городе Чжанчжоу в Китае сильная волна смыла в море группу местных жителей. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что всего волна унесла 17 человек, но шестерых удалось спасти. Поиски пропавшего без вести продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Китае сильный тайфун «Ин-фа» парализовал некоторые прибрежные провинции. В провинции Чжэцзян порывы ветра достигают 137 км/ч. Из-за этого приостановлено движение железнодорожного и авиационного транспорта, а также судов, в том числе не работают крупные порты в Шанхае и Нинбо.

«Ин-Фа» — шестой в этом году тайфун, зафиксированный в Китае. Он достиг страны в первой половине 25 июля. По прогнозам синоптиков, ветер накроет провинции Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой и город Шанхай. Также ожидаются сильные ливни.

Ранее наводнение в китайской провинции Хэнань унесло жизни 58 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.