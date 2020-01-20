В Китае подтвердили способность нового вируса передаваться от человека к человеку

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны с именно этим типом передачи вируса, заявил в понедельник, 20 января, глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Кроме того, он подтвердил факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках. (DW)

| 2020-01-20T21:17:13+00:00 20 января 2020, 22:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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