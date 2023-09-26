Атаки по объектам Черноморского флота в последние недели, включая удары по штабу 20 и 22 сентября, стали наиболее разрушительными и скоординированными за все время войны. Об этом в ежедневном отчете разведки сообщает британское Министерство обороны.

В Лондоне называют существенным причиненный ущерб. Флот, вероятно, все еще сможет выполнять основные военные задачи, включая удары крылатыми ракетами. Однако он потерял способность проводить широкомасштабные патрули и поддерживать блокаду украинских портов.

В понедельник, 25 сентября, Силы специальных операций (ССО) Украины заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота погиб его командующий, вице-адмирал Виктор Соколов. По их данным, вместе с Соколовым погибли 34 офицера, а еще 150 человек были ранены. Само здание штаба не подлежит восстановлению.

Российские корабли продолжили наносить удары по Украине после предполагаемой гибели Соколова, но эти атаки выполнялись «по инерции». Об этом заявил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сравнив действия российского флота с «курицей, бегающей без головы».

«Это большая группировка, которая требует большого числа управляющих, чтобы все процессы работали как единый механизм. Представьте, что ядро этого механизма становится неработоспособным», — пояснил Плетенчук.

Плетенчук отметил, что у России изначально был достаточно ограниченный потенциал использования кораблей. Он подчеркнул, что российские корабли применяют в основном носители ракет или дальнобойного оружия и в боевой готовности находится менее 10 единиц. Все остальные корабли не были способны полноценно выполнять свои функции даже до начала атак со стороны ВСУ, уверен он.

В настоящее время в Черном море находятся всего один ракетоноситель, который оказался пустым, и всего лишь пять российских судов, добавил спикер ВМС. Помимо этого, наблюдается снижение активности береговой охраны и уменьшение количества судов, что, вероятно, связано с исчерпанием запасов или перемещением в пункты постоянной дислокации. Процесс восстановления и переорганизации Черноморского флота может занять некоторое время, уверен он. (moscowtimes.ru)