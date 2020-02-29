В Китае почти 50% заразившихся коронавирусом уже выздоровели

49% заразившихся новым коронавирусом в материковой части Китая уже выздоровели. Такие данные представили в региональных комитетах по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Отмечается, что процент умерших составляет 3,57%. Число выписавшихся из больниц превышает число выявляемых инфицированных. Однако около 7,6 тыс. заболевших пока находятся в тяжелом состоянии.

Представитель комитета Ми Фэн добавил, что в среднем по регионам КНР показатель выздоровевших колеблется на уровне 78%, хотя 10 дней назад он составлял 43%. Улучшение ситуации наблюдается и в провинции Хубэй, откуда началась вспышка заболевания: там выздоровели уже около 43% инфицированных.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек (aif.r).

| 2020-02-29T15:33:49+00:00 29 февраля 2020, 15:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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