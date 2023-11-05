Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США не должны портить репутацию Китая обвинениями в контрабанде редких панголинов, передает РИА Новости.

«Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Китай исполняет свои обязательства по защите панголинов, препятствует контрабанде и нелегальной торговле этими животными.

Посол добавил, что КНР продолжит укреплять кооперацию с международным сообществом и предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.