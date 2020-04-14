В Китае одобрили испытание на людях двух вакцин против коронавируса

Китай одобрил раннюю стадию испытания на людях двух экспериментальных вакцин для борьбы с новым коронавирусом, который убил более 120000 человек по всему миру. Об этом сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».

Вакцины разрабатываются пекинским отделением компании Sinovac Biotech и Уханьским институтом биологических препаратов – филиалом государственной Китайской национальной фармацевтической группы.

В марте у Китай разрешил испытания другой возможной вакцины, разработанной фирмой CanSino Bio, за которой стоит Китайская академия военно-медицинских наук. Это произошло вскоре после того, как американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что вместе с Национальными институтами здравоохранения США приступила к клиническим испытаниям разработанной вакцины.

| 2020-04-14T13:51:25+00:00 14 апреля 2020, 15:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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