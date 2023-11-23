Ракета, запущенная Северной Кореей, потерпела неудачу в среду, сообщило правительство Южной Кореи.

По данным Сеула, баллистическая ракета была выпущена из района Сунан в Пхеньяне в 23:05 в сторону Японского моря, которое две Кореи называют Восточным морем, но в конечном итоге не увенчалась успехом. Спецслужбы Южной Кореи и США изучают причины неудачного запуска, пишет NEWSWEEK.

В прошлом году Пхеньян провел рекордные 68 ракетных испытаний, или около 214 запусков с 2012 года. Последнее произошло через несколько часов после того, как Сеул объявил, что возобновит передовое воздушное наблюдение в ответ на запуск спутника КНДР во вторник