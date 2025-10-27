Россия «не играет в игры» с США, и американская сторона поступает точно так же.

Об этом сказал президент России Дональд Трамп, комментируя информацию об испытании ракеты «Буревестник» в России.

«Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния», — сказал глава государства на борту самолета.

Трамп подчеркнул, что американские атомные подводные силы являются «лучшими в мире».

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая большая в мире, прямо у их берегов… То есть, необязательно проходить 8000 миль. И они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», — заявил Трамп.

